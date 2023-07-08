Flaş transfer önerisi! Yıldız kanat Beşiktaş'a

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen ve şampiyonluk yarışında yer almanın planlarını yapan Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar hücum bölgesini güçlendirmek isterken, flaş bir transfer önerisiyle karşı karşıya kaldı. İşte o isim ve son detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)