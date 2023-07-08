Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş, adı bir süredir Fenerbahçe ile anılan Suat Serdar'ın şartlarını Hertha Berlin'e sordu. İşte son detaylar... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş'ta transfer operasyonları yoğun bir şekilde sürüyor. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'nin de gündemindeki Suat Serdar için harekete geçti.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Hertha Berlin'e gurbetçi futbolcu Suat Serdar'ın şartlarını sordu.

SUAT SERDAR KİMDİR?

26 yaşındaki Suat Serdar, Almanya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Hassia Bingen altyapısında başladı. Sırasıyla Mainz, Schalke 04 ve Hertha Berlin formaları giydi. Orta sahanın merkezinde oynayan Serdar, milli takım tercihini Almanya'dan yana kullandı ve Panzerler'in formasıyla 4 maça çıktı. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon euro...