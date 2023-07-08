Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta Romain Saiss durumu dikkat çekiyor. İstanbul'da olmasına rağmen takımla antrenmanlara henüz çıkmayan Saiss, sakatlığını öne sürerek tedavi oluyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Romain Saiss kararını verdi!
SON DAKİKA SPOR HABERLERİ: Beşiktaş'ta transfere dair bir süredir Roman Saiss gelişmesi yaşanıyor. Faslı stoper yönetimel görüşerek son kararını verdi. İşte detaylar...
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde tedavi olan Faslı stoperin durumu belirsizliğini koruyor.
Milliyet'te yer alan habere göre teknik direktör Şenol Güneş, deneyimli savunmacıyı antrenmanlarda görmek istiyor fakat Saiss'ten benzer geri dönüşümü alamıyor.