Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. Savunma hattına takviye yapacak olan siyah-beyazlı ekibin listesinde birçok isim bulunuyor. Ancak kurmaylar, Kolombiyalı stopere teklifini yaptı. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı stoper adaylarında "Amartey" ismini öne çıkarsa da farklı isimler gelmeye devam ediyor. Fotomaç'ın TWM'den derlediği habere göre Yerry Mina, Everton ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra yeni bir kulüp arıyor. Kolombiyalı stoper, biri Arabistan'dan, diğeri Beşiktaş'tan olmak üzere birkaç ilginç teklif aldı. Ancak Avrupa'nın en iyi liglerinde oynamaya devam etmeyi hedefliyor.