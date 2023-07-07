Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, günün ilk idmanını sabah saatlerinde gerçekleştirdi. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idmanda oyuncular kondisyon ve taktik çalıştı. Denge ve kuvvet uygulamalarıyla başlayan idman, pas ve 5'e 2 çalışmasının ardından tamamlandı. Siyah-beyazlılar, akşam yapılacak antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

BEŞİKTAŞ'TA SAĞLIK KONTROLLERİ SÜRÜYOR

Siyah-beyazlılarda yeni sezon öncesi sağlık kontrollerine devam ediliyor. Teknik direktör Şenol Güneş, yardımcı antrenörler Burak Yılmaz, Şeref Çiçek, Eren Şafak ve kaleci antrenörü Hakan Çalışkan ile futbolculardan Arthur Masuaku detaylı kan tetkiklerinin ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiler. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.