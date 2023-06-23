Kondogbia başta olmak üzere ön libero mevkii için listesine pek çok ismi yazan siyah beyazlılar, bir süredir gündemde olan Nice'li futbolcu Alexis Beka Beka'da gaza basıyor.
TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta Alexis Beka Beka gelişmesi! Transfer...
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Siyah-beyazlılarda bir süredir gündem olan Alexis Beka Beka konusunda Nice ile randevu alındı. Bu görüşmenin ise Beka Beka'nın son kararı sonrası olacağı iddia edildi. İşte son detaylar...
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 23.06.2023- 06:40
Fotomaç'ta yer alan habere göre oyuncunun menajerlik şirketinden randevu alan Beşiktaş yönetimi, önce 22 yaşındaki Fransız futbolcu ile anlaşıp ardından kulübünü ikna etmek amacında.
Bu doğrultuda oyuncuya yapılacak teklif için hazırlıkları da tamamlamak üzere olan Beşiktaş'ın birkaç gün içerisinde ilk temasları kuracağı kaydedildi.