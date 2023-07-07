Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ve transfer çalışmalarına da hız veren Beşiktaş, hücum bölgesini güçlendirmek istiyor.
Siyah-beyazlılar bu mevkiyi alternatifli bir hale getirmek isterken, bir dönem Galatasaray'da forma giyen Halil Dervişoğlu'nu gündemine almıştı.
Kara Kartal, 23 yaşındaki santrfor için İngiliz ekibi Brentford'la her konuda anlaşma sağladı.
Halil Dervişoğlu geçtiğimiz sezon sadece 11 maça çıkabildi ve 151 dakika sahada kalabildi. Genç forvet bu süreçte 1 gollük katkı sağladı.
Kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Halil'in güncel piyasa değeri ise 2 milyon Euro...