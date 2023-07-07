Beşiktaş'tan Halil Dervişoğlu atağı! Brentford ile anlaşıldı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Premier Lig ekibi Brentford'da forma giyen Halil Dervişoğlu için girişimlerini hızlandırdı. Siyah-beyazlılar İngiliz ekibiyle her konuda anlaşma sağladı. | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ve transfer çalışmalarına da hız veren Beşiktaş, hücum bölgesini güçlendirmek istiyor.

Siyah-beyazlılar bu mevkiyi alternatifli bir hale getirmek isterken, bir dönem Galatasaray'da forma giyen Halil Dervişoğlu'nu gündemine almıştı.

Kara Kartal, 23 yaşındaki santrfor için İngiliz ekibi Brentford'la her konuda anlaşma sağladı.

Halil Dervişoğlu geçtiğimiz sezon sadece 11 maça çıkabildi ve 151 dakika sahada kalabildi. Genç forvet bu süreçte 1 gollük katkı sağladı.

Kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Halil'in güncel piyasa değeri ise 2 milyon Euro...