Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun sona ermesiyle birlikte takımlar yeni sezon için çalışmalarına şimdiden başladı.
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Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 07.07.2023- 09:25 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023- 09:27
Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun sona ermesiyle birlikte takımlar yeni sezon için çalışmalarına şimdiden başladı.
Sabah'ta yer alan haberde geçtiğimiz sezon Alanyaspor'dan kiralık olarak Beşiktaş'a gelen Tayfur Bingöl, flaş bir karar aldı.
Tecrübeli oyuncu, Alanyaspor yönetimi ile bir görüşme gerçekleştirerek ayrılmak istediğini ve Beşiktaş'ta forma giymek istediğini açıkladı.