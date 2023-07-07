SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Yıldız isimden Beşiktaş itirafı!

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Siyah-beyazlılarda özellikle yerli oyuncu arayışı sürmeye devam ediyor. Bu noktada adı bir süredir Beşiktaş ile anılan yıldız isim kulübünden siyah-beyazlı formayı giymek için izin istedi. İşte son detayları... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 07.07.2023- 09:25 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023- 09:27