Kadrosuna bir 6 numara eklemek isteyen Beşiktaş'ın Glasgow Rangers'ın Sierra Leone asıllı Finlandıyalı orta sahası Glen Kamara ile ilgilendiği öne sürüldü. Takvim'in haberine göre; Siyah-Beyazlılar'n kontratı 2025'te sona erecek ön libero için İskoç kulübüne kiralama teklifi sunduğu ve cevap beklediği öğrenildi. Rangers'ın bonservisiyle göndermek istediği Kamara'ya Beşiktaş dışında ciddi bir takımın talip olmadığı da gelen haberler arasında. İskoç ekibinin bir süre daha bekleyeceği ve istediği teklifi alamadığı takdirde Beşiktaş ile masaya oturacağı ifade ediliyor. Rangers'in gelecek planlarında yer almayan oyuncu için Beşiktaş'ın yaptığı teklife zorunlu satın alma maddesi koydurmak istediği de ifade ediliyor. Bu sezon Glasgow Rangers'la 35 maça çıkan ve 1661 dakika süre alan tecrübeli futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Finlandiya Milli Takımı'nın formasını da 52 kez sırtına geçiren Kamara bu karşılaşmalarda da 2 kez gol sevinci yaşadı. 5,5 milyon euro piyasa değeri bulunan Kamara ile ilgili nasıl bir yol izleneceği merak konusu.

320 MAÇTA SÜRE ALDI

Beşiktaş'ın kiralama teklifi yaptığı iddia edilen Glasgow Rangers'ın 27 yaşındaki Finlandiyalı ön liberosu futbol kariyeri boyunca 320 resmi maçta görev aldı. Söz konusu maçlarda 23.762 dakika sahada kalan tecrübeli futbolcu bu maçlarda 11 gol, 20 asistlik performans sergiledi.