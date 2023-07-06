Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Orta sahaya sürpriz isim! Yeni yabancı kuralı sonrası...
Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurarak şampiyon olmak isteyen Beşiktaş, orta sahaya aradığı ismi Rusya'da buldu. Siyah-beyazlıların yeni yabancı kuralı sonrası bu hamleyi yapmak istediği ortaya çıktı. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 06.07.2023- 10:55
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Avrupa'dan pek çok isimle temas kurarken bir gözünü de Türk dünyasına çeviriyor.
Siyah-beyazlılar, TFF'nin yeni yabancı kararının ardından bu bölgeden bir oyuncuyu da kadrosuna katmanın peşinde.