Beşiktaş'tan transferde orta saha atağı! Atiba'nın yerine gelecek

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yapacağı takviyelerler birlikte 2023-2024 sezonunda güçlü bir kadro kurmak ve şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Atiba Hutchinson'ın yerini doldurmak isteyen siyah-beyazlılar, rotayı o isme kırdı ve kiralık teklifi yapma kararı aldı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)