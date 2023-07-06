Beşiktaş Kulübü resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcumuz Emre Bilgin, 2023-24 sezonu sonuna kadar VavaCars Fatih Karagümrük Spor Kulübü'ne geçici transfer olmuştur. Emre Bilgin'e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız." denildi.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Emre Bilgin Fatih Karagümrük'e kiralandı!
Son dakika Beşiktaş haberleri... Genç kaleci Emre Bilgin, VavaCars Fatih Karagümrük'e sezon sonuan kadar kiralandı.
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Yayın Tarihi: 06.07.2023- 12:10 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023- 12:18