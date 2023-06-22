Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarında... Takvim'in haberine göre siyah-beyazlıların orta sahadaki yıldızı için son teklif Alman Ligi'nin güçlü ekiplerinden Eintracht Frankfurt'tan geldi. Frankfurt, Gedson için Beşiktaş'a 15 milyon Euro'luk teklifte bulundu. Beşiktaş, Alman ekibine teşekkür ederek teklifi geri çevirdi. Bu arada İtalyan medyasından Correira dello Sport, Gedson ile ilgili çarpıcı bir habere imza attı. İtalyan gazetesi, "Beşiktaş, Gedson Fernandes için Lazio'nun yaptığı satın alma opsiyonlu kiralama teklifini reddetti ve 40 milyon Euro bonservis bedeli talep etti" yorumunda bulundu. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Dünyanın gözü Gedson'un üzerinde. Teklifler geliyor ancak gönlümden geçmiyor. Gedson'un daha da iyi değerlere Beşiktaş'a para kazandıracağını düşünüyorum. Taleplere şu anda soğuk bakıyoruz ama zaman ne gösterir bilemiyoruz. Kendisi de çok gitme taraftarı değil" dedi.