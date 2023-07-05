BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: İspanyollar duyurdu! Beşiktaş'tan Barcelona'lı yıldıza teklif

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Gelecek sezon iddialı bir kadro kurarak şampiyonluk yarışında olmak isteyen Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına hız verdi. İspanyol basını siyah-beyazlıların Barcelona'lı yıldıza teklif yaptığı ve ligden bir ekibin daha transferde devrede olduğunu yazdı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)