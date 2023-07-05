Beşiktaş’ta yeni sezon hazırlıkları

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. (BJK spor haberi)

Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş idaresinde ilk 30 dakikası basına açık gerçekleşen idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Saha yerleşimi ve alan savunması çalışmalarıyla devam eden antrenmanın ilerleyen bölümlerinde topla kapma ile pas organizasyonları üzerinde duruldu.

İdmanda sakatlığı devam eden Tayyip Talha Sanuç'la izinli olan Romain Saiss yer almadı. Cenk Tosun ise takımdan ayrı olarak koşu çalışmaları yaptı.

Ayrıca Teknik Direktör Şenol Güneş, Asbaşkan Emre Kocadağ ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile antrenman öncesi bir süre sohbet etti.

Beşiktaş, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına perşembe günü gerçekleştireceği idmanla devam edecek.