Match TV'de yayınlanan haberde bonservisi elinde olan Kuzyaev için, "Beşiktaş onunla gerçekten sözleşme imzalamak istiyor. Bu şaşırtıcı değil. Kuzyaev'in en iyi liglerden bir seçeneği yoksa, Beşiktaş onun için iyi bir seçenek olacaktır" yorumu yapıldı.