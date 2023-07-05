Süper Lig devlerinden Beşiktaş için geride kalan sezon istenildiği gibi başarılı geçmedi.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Daler Kuzyaev'den sevindiren haber!
Son dakika Beşiktaş haberleri: Siyah-beyazlılarda transfere dair sürpriz bir gelişme yaşandı. Beşiktaş'ın bir süredir gündeminde olan Daler Kuzyaev konusunda sevindiren bir haber geldi. İşte son detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
Bu anlamda siyah beyazlılar gelecek sezon her kulvarda başarılı olabilmek adına güçlü bir kadro kurmak istiyor.
Beşiktaş'ta bu doğrultuda transfer çalışmaları hız kazandı.