TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta ayrılık yakın! İşte İngilizlerin teklifi

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gözler transferde. Henüz kadrosuna beklenen takviyeleri yapmayan siyah-beyazlılarda bir ayrılık yaşanabilir. İngiliz ekibi, Kara Kartal'ın yıldzı ismine talip oldu. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 17.07.2023- 19:37