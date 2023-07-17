Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer süreci çalkantılı geçiyor.
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta ayrılık yakın! İşte İngilizlerin teklifi
Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gözler transferde. Henüz kadrosuna beklenen takviyeleri yapmayan siyah-beyazlılarda bir ayrılık yaşanabilir. İngiliz ekibi, Kara Kartal'ın yıldzı ismine talip oldu. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer süreci çalkantılı geçiyor.
Listedeki oyunculardan Halil Dervişoğlu Galatasaray'a kaptırıldı.
Dusan Tadic ve Alexander Djiku ise Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.