Flaş transfer iddiası! Barcelona'lı yıldız Beşiktaş'a geliyor

Teknik direktör Şenol Güneş önderliğinde yeni sezon hazırlıklarına başlayan Beşiktaş, transferde de ince eleyip sık dokuyor. Siyah-beyazlılarda deneyimli çalıştırıcı kanat, forvet ve stoper konusunda açıklarının olduğunu dile getirmişti. Bu kapsamda Kara Kartal'ın istediği yıldız ise ortaya çıktı. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 04.07.2023- 12:32