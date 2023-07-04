Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, önümüzdeki sezon şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.
Flaş transfer iddiası! Barcelona'lı yıldız Beşiktaş'a geliyor
Teknik direktör Şenol Güneş önderliğinde yeni sezon hazırlıklarına başlayan Beşiktaş, transferde de ince eleyip sık dokuyor. Siyah-beyazlılarda deneyimli çalıştırıcı kanat, forvet ve stoper konusunda açıklarının olduğunu dile getirmişti. Bu kapsamda Kara Kartal'ın istediği yıldız ise ortaya çıktı. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 04.07.2023- 12:32
Yeni sezon hazırlıklarına başlayan siyah-beyazlılar, transfer konusunda da gaza bastı.
Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda ilerleyen Kara Kartal, aradığı kanat oyuncusunu ise İspanya'da buldu. İşte detaylar...