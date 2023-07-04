Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, basın mensuplarının karşısına çıktı ve sağ stoper istediğini dile getirdi.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal stoper avında! Bonservissiz gelecek
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Deneyimli çalıştırıcı sağ stoper isteğini yenilerken, o isme resmi teklif yapıldığı öğrenildi. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 04.07.2023- 09:58
Siyah-beyazlılarda bu bölge için birçok isim yazılırken, Kara Kartal'ın o isme resmi teklif yaptığı öğrenildi.
Savunmayı güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Strasbourg ile sözleşmesi sona eren Ganalı stoper Alexander Djiku'ya resmi teklif yaptı.