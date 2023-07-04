Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Tayfur Bingöl'ün tapusunu almak istiyor. Siyah-beyazlıların bu transferi yaklaşık 600 bin Euro'ya bitirmesi bekleniyor. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir Tayfur Bingöl gelişmesi yaşandı...

Geçtiğimiz sezon başında kiralık olarak siyah-beyazlılara katılan ve sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrılan başarılı futbolcuyla ilgili Beşiktaş'tan yeni bir hamle geldi.

Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş, Tayfur Bingöl'ü kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. Tecrübeli futbolcu Beşiktaş'ta kalmak için maaşında fedakarlık yapmak isterken, Şenol Güneş de oyuncuyu kadrosunda istiyor.

Beşiktaş ilk aşamada 1 milyon Euro olan bonservis bedelini 4 taksit halinde ödemeyi teklif etti ancak Alanyaspor tek seferde almak istiyor. Transferin kısa süre içerisinde 500-600 bin Euro civarı bir rakama bitmesi bekleniyor.