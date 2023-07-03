Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İngiltere'ye giden sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın, sürpriz bir yıldızın peşinde olduğu ortaya çıktı. Siyah beyazlıların, Sambacı 10 numara Gustavo Scarpa ile ilgilendiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş sportif direktörü Ceyhun Kazancı'nın İngiltere'ye gidişi sonrası transfer dedikoduları peş peşe patlamaya başladı. Bunlardan biri de Gustavo Scarpa oldu. Nottinghampost" adlı site, siyah beyazlıların Nottingham Forest forması giyen Brezilyalı orta saha ile ilgilendiğini yazdı. 29 yaşındaki futbolcu için ilk temasın kurulduğu belirtilirken, görüşmelerin devam ettiğinin de altı çizildi.

BEDELSİZ GELMİŞTİ

Fotomaç'ın derlediği haberde, Scarpa'nın kulübünde yeteri kadar forma şansı bulamaması nedeniyle Beşiktaş'ın kiralama teklifinde bulunduğu ileri sürüldü. Olası bir transferin 'satın alma opsiyonlu kiralama' şeklinde olacağını kaydedildi. 1.77 boyundaki Brezilyalı futbolcunun da Beşiktaş'a sıcak bakabileceği yorumu yapıldı. Geride bıraktığımız sezonun devre arasında Palmeiras'tan gelen Scarpa, Nottigham'a bedelsiz transfer olmuştu.

TRABZON DA İSTEMİŞTİ

Kariyerinde yurt dışı ilk macerasını İngiliz ekibine gelerek yaşayan Scarpa ile bir dönem Trabzonspor da ilgilenmişti.

332 MAÇTA 53 GOL ATTI

Piyasa değeri 10 milyon euro olan Scarpa, kariyerinde 332 maça çıkıp 53 gol, 76 asist üretti. Milli takımda 1 kez oynadı.