Yeni sezon için kolları sıvayan Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'in önünde hâlâ onay bekleyen Daler Kuzyaev ile görüşmelere start verdi.
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş yıldız isim için teklifi hazırladı! Söz Şenol Güneş'te
Transfer harekatını sürdüren Beşiktaşlı kurmaylar, orta sahaya takviye yapmayı planlıyor. Tecrübeli bir oyuncuyu kadrosuna dahil etmek isteyen siyah-beyazlılar, Rus yıldız için teklifini hazırladı. Ancak son söz teknik direktör Şenol Güneş'te. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri
Zenit ile sözleşmesinin sonuna gelen Rus oyuncunun boşa çıkacak olması nedeniyle elini çabuk tutmak isteyen siyah-beyazlılar, ilk teklif için hazırlıklarını tamamladı.
30 yaşındaki merkez orta sahanın temsilciliği, ailesi tarafından yapılıyor.