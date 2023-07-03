Orta saha arayışlarına devam eden Beşiktaş'ın gündemine flaş bir isim geldi. Siyah beyazlıların, Southampton'da forma giyen Ibrahima Diallo ile ilgilendiği ortaya çıktı.Transferde imzaların atılması için son söz Şenol Güneş'te. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündem ısınmaya başladı. 6 numara bölgesine kısa süre içinde mutlaka takviye yapmak isteyen Siyah-Beyazlılar'da rota İngiltere'ye dönmüş durumda.

RESMİ GÖRÜŞME YAPILDI

Takvim'in haberine göre yönetim, Premier Lig'den düşen Southampton'da forma giyen Ibrahima Diallo'yu gündemine aldı. Transfer görüşmeleri için önceki gün İngiltere'ye giden sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın Fransız futbolcu için de girişimlerde bulunduğu öğrenildi. Sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan Diallo'nun oldukça düşük bir maliyetle transferinin gündeme geldiği belirlendi. 2020 yılında Ligue 1 ekibi Brest'ten 12 milyon Euro karşılığında Soutampton'a transfer olan 24 yaşındaki futbolcu Premier Lig'de 63 karşılaşmada forma giydi ve 2 asist yaptı.

GÜNEŞ'İN KARARI BEKLENİYOR

Orta alanda dinamizmi ve çalışkanlığı ile ön plana çıkan Ibrahima Diallo 4 kez Fransa U21 Milli Takımı'nın formasını giydi. Piyasa değeri 7 milyon Euro olan yıldız futbolcu 8 numara pozisyonunda da görev yapıyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in olumlu karar vermesi durumunda yönetimin bu transferi kısa süre içinde olumlu bir şekilde bitirebilecek pozisyonda olduğu ifade ediliyor.

PİYASA DEĞERİ 7 MİLYON EURO

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği İbrahima Diallo'nun güncel piyasa değeri 7 milyon Euro. Ancak Beşiktaş bu rakamın altında transferi bitirmek istiyor.