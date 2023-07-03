Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Güneş'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Önümüzde 3 kulvar var. Konferans Ligi, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası var. 3 kulvarda olan bir takım olarak en iyisini yapmaya çalışacağız. Bunu daha önce ilk senede de kullandım. Beşiktaş'ın hedefi şampiyonluktur.

Transferlerin 5-6-7'si gibi katılmasını bekliyorum. Elimizde bir kadro var. Tayfur takımına döndü. Nathan Redmond ile görüşmeler yaptık. Bana verilen bilgiye göre olumlu yönde. Şu an bekliyoruz. Ona göre transferler olacaktır. Öfkeyi sevgiyle, kötülüğü iyilikle yenmeye çalışacağız. Küfür, şiddetin olmadığı bir ligi beraber hayata geçirmeliyiz. MHK, PFDK ve Tahkim kurumsal kimlikleriyle olsun, kişisel kararlar olmasın. Beyaz sayfa olsun ama silgi olmasın sürekli. Silgi bitti mi işler biter.

Stoper mutlaka almak durumundayız. Defansif bir orta saha da gerekiyor. Hücumda açık ve forvet arayışlarımız var. Bir de duruma göre sol bek bakacağız. En acil olanı sağ stoper.

"GEÇEN SEZONKİ OYUN YETMEZ"

Geçen seneki oyun bize yetmez. Üstüne koymak zorundayız. Takviyeler yapacağız. 3 kulvarda başarı sözünü veririm ama kupayı mı alırız, final mi olur, çeyrek final mi olur bilmiyorum.

Ekibinin açıklamaları şöyle:

"BÜYÜK GURUR VE ŞANS"

Burak Yılmaz: Futbolculuk kariyerime olduğu gibi antrenörlük kariyerime de Şenol Hocamızın yanında başlamak benim için büyük gurur ve şans. Beşiktaş'ın başarısı için buradayım. Beşiktaş'a en ufak katkım olursa ne mutlu bana.

"BURAK UMARIM BAŞARILI OLUR"

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Şeref Çiçek: Burak Yılmaz, Türk futbolu için bir değer. Antrenman ilk geldiğinde tabletinde çocuklarının fotoğrafından çok antrenman method ve videoları vardı. Futbolculuğu gibi hocalığı da başarılı olur umarım.