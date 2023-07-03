Beşiktaş, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına teknik direktör Şenol Güneş'in önderliğinde start verdi.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'a Mısırlı kanat! İlk teklif iletildi
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: 2023-2024 sezonu hazırlıklarına başlayan Beşiktaş, transfer çalışmalarına da devam ediyor. Siyah-beyazlılar teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda ilerlerken, kanat bölgesini güçlendirmek istiyordu. Bu kapsamda flaş bir iddia ortaya atıldı ve Kara Kartal'ın Mısırlı kanat için ilk teklifi ilettiği belirtildi. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Siyah-beyazlılarda takviyeler için hummalı bir çalışma sürdürülüyor.
Afrika basını ise siyah-beyazlılar için flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar...