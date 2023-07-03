BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'a Mısırlı kanat! İlk teklif iletildi

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: 2023-2024 sezonu hazırlıklarına başlayan Beşiktaş, transfer çalışmalarına da devam ediyor. Siyah-beyazlılar teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda ilerlerken, kanat bölgesini güçlendirmek istiyordu. Bu kapsamda flaş bir iddia ortaya atıldı ve Kara Kartal'ın Mısırlı kanat için ilk teklifi ilettiği belirtildi. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)