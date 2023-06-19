Milan, Ante Rebic'ten bonservis olarak 4 milyon euro talep ediyordu. Beşiktaş ise kiralama opsiyonunu kullanmak istiyordu.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Milan'dan Kartal'a Rebic haberi!
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Siyah-beyazlıların bir süredir gündeminde olan Ante Rebic konusunda Milan'dan haber geldi. İşte transfere dair son detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 19.06.2023- 06:40
Milan, Ante Rebic'ten bonservis olarak 4 milyon euro talep ediyordu. Beşiktaş ise kiralama opsiyonunu kullanmak istiyordu.
Son gelişmelerde ise Rebic'i tamamen gözden çıkaran Milan, futbolcudan 2 milyon euro daha feragat ettiğini duyurdu.