Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına başladı ve transfer konusunda da gaza bastı.
Beşiktaş'a transfer piyangosu! 4 milyon Euro...
Yeni sezonda şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Beşiktaş için flaş bir iddia ortaya atıldı. Siyah-beyazlılarda o futbolcuya Suudi Arabistan temsilcisinin talip olduğu ve Kara Kartal'ın beklediği 4 milyon Euro'luk bonservisi karşılayabileceği iddia edildi. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 03.07.2023- 09:54
Siyah-beyazlılarda Romain Saiss'e birden çok transfer teklifi geldiği biliniyordu.
Faslı stoper için Marsilya'nın 2.5 milyon Euro'yla kapıyı çaldığı ve bu teklifin reddedildiği ortaya çıktı.