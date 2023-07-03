Beşiktaş'a transfer piyangosu! 4 milyon Euro...

Yeni sezonda şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Beşiktaş için flaş bir iddia ortaya atıldı. Siyah-beyazlılarda o futbolcuya Suudi Arabistan temsilcisinin talip olduğu ve Kara Kartal'ın beklediği 4 milyon Euro'luk bonservisi karşılayabileceği iddia edildi. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 03.07.2023- 09:54