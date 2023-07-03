Gelecek sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Beşiktaş, transferde öncelikli hedefi hücum hattına vermişti.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Ante Rebic adım adım Kartal'a! Teklif edilen rakam...
Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, bir süredir hücum hattı için Ante Rebic'le ilgileniyordu. Siyah-beyazlılar kulübü Milan ile anlaşırken, Hırvat kanat oyuncusuna sunduğu teklif de ortaya çıktı. İşte detaylar... | Beşikaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 03.07.2023- 15:27
Siyah beyazlıların uzun süredir gündeminde olan Ante Rebic konusunda artık geri sayıma geçildi. Fotomaç'ın haberine göre; Milan'la el sıkışan Beşiktaş, oyuncunun da inadını kırdı kırıyor.
Milan'dan 3.5 milyon euro kazanan Hırvat kanat oyuncusu, Kartal'dan 2.5 istiyordu. Ancak yönetimin, uzun süren pazarlıklar sonucu 29 yaşındaki futbolcuyu 1.7 milyon euro yıllık ücrete bağlamak üzere.