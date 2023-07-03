BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Ante Rebic adım adım Kartal'a! Teklif edilen rakam...

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, bir süredir hücum hattı için Ante Rebic'le ilgileniyordu. Siyah-beyazlılar kulübü Milan ile anlaşırken, Hırvat kanat oyuncusuna sunduğu teklif de ortaya çıktı. İşte detaylar... | Beşikaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 03.07.2023- 15:27