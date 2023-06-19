BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal Saiss giderse onu getirecek

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal Saiss giderse onu getirecek

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılar bu noktada takımdan ayrılmak istediği iddia edilen Roman Saiss'ın yerine alternafini hazırladı. İşte gündemdeki yıldız isim... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 19.06.2023- 06:40