Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, NTV Spor'a siyah beyazlı takımdaki transfer gelişmeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Ceyhun Kazancı'dan transfer açıklaması! Tam 7 futbolcu..
Son dakika Beşiktaş haberleri: Siyah-beyazlılarda sportif direktör Ceyhan Kazancı'dan transfere dair dikkat çeken açıklamalar geldi. Adı bir süredir Beşiktaş ile anılan Coutinho, Zajc, Kuzyaev, Amartey, Jean Onana, Halil Dervişoğlu, Yusuf Yazıcı ve Tayfur Bingöl hakkında Kazancı'dan dikkat çeken sözler geldi. İşte detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, NTV Spor'a siyah beyazlı takımdaki transfer gelişmeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
İşte Ceyhun Kazancı'nın adları Beşiktaş ile anılan Coutinho, Zajc, Kuzyaev, Amartey, Jean Onana, Halil Dervişoğlu, Yusuf Yazıcı ve Tayfur Bingöl ile ilgili açıklamalar.
Coutinho olmaz. Yıllık ücreti 7 milyon Euro. Bu şartlarda transferi gerçekleşmez. Transfer döneminin son günleri iş değişirse bilemem ama şu an imkansız.