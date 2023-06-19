Beşiktaş'ın takviye yapmayı düşündüğü mevkilerden stoper için adı geçen adaylardan Daniel Amartey kısa süre içinde netlik kazanacak.
TRANSFER HABERİ - İngiliz basınından Beşiktaş'a iyi haber! "Ayrılma vakti..."
Transfer dönemine hızlı bir giriş yapmak isteyen Beşiktaş, İngiltere'den olumlu haberler aldı. Ön libero hattına takviye yapmak isteyen siyah-beyazlı ekip, uzun zamandır ilgilendiği ismi kadrosuna katmak üzere. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri
Leicester City ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki Ganalı savunmacıya resmi teklifini yapan yönetim, oyuncunun kararını bekliyor.
Fotomaç'ın İngiliz basınından derlediği haberde 1.86 boyundaki Amartey'in yeni bir maceraya atılabileceğinin altı çizildi.