Beşiktaş o isme 1 hafta süre verdi! Transfer...

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Siyah-beyazlılarda transfere dair sürpriz bir gelişme yaşandı. Adı bir süredir Beşiktaş ile yeni sezon içinde anılan yıldız futbolcuya 1 hafta süre verildi. Yönetim oyuncunun kararına göre başka isimlere yönelecek. BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 02.07.2023- 09:17