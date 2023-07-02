Beşiktaş'ta transferde hareketlilik başladı.
Beşiktaş o isme 1 hafta süre verdi! Transfer...
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Siyah-beyazlılarda transfere dair sürpriz bir gelişme yaşandı. Adı bir süredir Beşiktaş ile yeni sezon içinde anılan yıldız futbolcuya 1 hafta süre verildi. Yönetim oyuncunun kararına göre başka isimlere yönelecek. BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 02.07.2023- 09:17
Beşiktaş'ta transferde hareketlilik başladı.
Şenol Güneş ve Ahmet Nur Çebi bunun üzerine bir toplantı yaptı.
Fotomaç'ta yer alan haberde iç transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kadrosunda kalmasını istediği Nathan Redmond için yoğun bir çaba harcıyor.