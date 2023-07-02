Beşiktaş'ta yeni sezon transfer operasyonu tüm hızıyla sürüyor. Siyah beyazlıların transfer listesinde yer alan Samuel Umtiti, Barcelona'dan resmen ayrıldı. Başarılı savunmacı böylelikle Kartal'a bir adım daha yaklaştı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a İspanya'dan güzel bir haber geldi. Fotomaç'ın haberine göre, kadrosunu kaliteli bir savunma oyuncusu alarak güçlendirmek isteyen siyahbeyazlıların uzun süredir listesinde yer alan isimlerden biri olan Samuel Umtiti boşa çıktı! Barcelona, geçtiğimiz sezonu Lecce'de kiralık olarak geçiren Fransız defans oyuncusu Samuel Umtiti'nin 2025-26 sezonunda bitecek olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshedildiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada oyuncuya gelecek kariyerinde bol şans diledi.

İLK RANDEVU ALINDI

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, geçtiğimiz günlerde Barcelona'nın Futbol Direktörü Almany ile görüşmüştü. İspanyol basını Kazancı'nın, Barcelona'dan bazı futbolcuların durumu hakkında bilgi aldığını, bu isimlerden birinin de Umtiti olduğunu açıklamıştı. Lecce formasıyla geçen sezon 25 karşılaşmada forma giyen Samuel Umtiti gol atma başarısını gösteremedi. Siyah-beyazlıların 29 yaşındaki stoper Umtiti'nin menajeriyle temasa geçtiği ve oyuncuya resmi teklif yapmak için görüşme talep ettiği öğrenildi.