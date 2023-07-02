Bayern Münih'ten Beşiktaş'a dev transfer! İşte bonservis bedeli

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine flaş bir isim geldi. Siyah beyazlılar, Alman devi Bayern Münih'te forma giyen o yıldız için harekete geçti. Kartal'ın istediği futbolcunun bonservis ücreti de belli oldu. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)