Barcelona ile Beşiktaş arasında oyuncu pazarlığı! "O olmaz diğerini verelim"

Barcelona ile Beşiktaş arasında oyuncu pazarlığı! "O olmaz diğerini verelim"

Spor Toto Süper Lig'de sezonun tamamlanması ile tüm kulüpler rotayı transfere çevirdi. hücum hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Barcelona ile oyuncu pazarlığına girdi. Siyah-beyazlı ekip, istediği oyuncu için Katalan devinden olumlu cevap alamadı. Barça, Kara Kartal'a başka bir oyuncusunu önerdi. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 17.06.2023- 06:40