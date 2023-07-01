Beşiktaş'ta orta saha arayışları devam ediyor. Siyah beyazlılar, geçtiğimiz dönemlerde gündemine gelen Gustavo Cuellar’in peşine düştü. Kolombiyalı yıldız, bir zamanlar Fenerbahçe'nin eski hocası Jorge Jesus'un da gözdesiydi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları tam gaz sürüyor. Ön libero aramaya devam eden Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim daha geldi, pahalı transferlerle ortalığı kasıp kavuran Al-Hilal'in ön liberosu Gustavo Cuellar...

Fotomaç'ın haberine göre, Jorge Jesus'un Flamengo'dan öğrencisi olan Cuellar için siyah-beyazlıların satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu öğrenildi. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Cuellar'ın sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. Menajerinin Flamengo ve Corinthians'la da konuştuğu Cuellar'ın ilk hedefi Avrupa'da forma giymek. Cuellar, Al-Hilal'de 125 resmi maçta oynadı.