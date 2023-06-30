Beşiktaş'ta kanat transferi için listede yer alan Ante Rebic konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı.
İtalyanlar kararını verdi! Beşiktaş'ta Rebic gelişmesi...
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Siyah-beyazlılarda bir süredir gündemde olan Ante Rebic konusunda Milan kararını verdi. İtalyanların bu kararı sonrası ise Beşiktaş harekete geçti. İşte transferdeki detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
Mehmet Cem Çakır| Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 30.06.2023- 11:58
Beşiktaş'ta kanat transferi için listede yer alan Ante Rebic konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı.
Bonservisi Milan'da bulunan Hırvat oyuncu için karar çıktı.