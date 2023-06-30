İtalyanlar kararını verdi! Beşiktaş'ta Rebic gelişmesi...

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Siyah-beyazlılarda bir süredir gündemde olan Ante Rebic konusunda Milan kararını verdi. İtalyanların bu kararı sonrası ise Beşiktaş harekete geçti. İşte transferdeki detaylar... BJK SPOR HABERLERİ