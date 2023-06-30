Fransa'da Lille forması ile istikrarlı bir performans sergileyen, sonrasında kiralık olarak Transfer olduğu CSKA Moskova'da da başarılı grafiğini sürdüren Yusuf Yazıcı geride kalan sezonu kiralık geçirdiği eski takımı Trabzonspor'da umduğunu bulamadı.
Yusuf Yazıcı ile anlaşma tamam! Süper Lig devine geliyor...
Geride bıraktığımız sezonda Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen ve beklentilerin altında kalan Yusuf Yazıcı için sürpriz bir gelişme yaşandı. Lille, oyuncuyu yeni sezonda kadroda düşünmezken Süper Lig devi sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan oyuncuyu kiralayıp daha sonra uzun vadede sözleşme imzalamak istiyor. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 30.06.2023- 14:48
Fransa'da Lille forması ile istikrarlı bir performans sergileyen, sonrasında kiralık olarak Transfer olduğu CSKA Moskova'da da başarılı grafiğini sürdüren Yusuf Yazıcı geride kalan sezonu kiralık geçirdiği eski takımı Trabzonspor'da umduğunu bulamadı.
Hürriyet'te yer alan haberde yeniden çıkış arayan 26 yaşındaki futbolcu Beşiktaş ile her konuda anlaştı.
2024 yazında Lille Kulübü ile sözleşme bitecek olan Yusuf Yazıcı için Fransız ekibine 1 milyon Euro bonservis ücreti ödenecek.