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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Siyah-beyazlılarda transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. İlk planlamada 10 numara üzerinde duran yönetim orta saha için değişime gitti ve listesine 2 ismi birden aldı. İşte son detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 30.06.2023- 16:11
Beşiktaş'ta 10 numara transferi şu an için rafa kaldırıldı. Şenol Güneş'in oyun planını 10 numarasız bir sistem üzerine kuracağı belirtildi.
TRT Spor'un haberine göre orta saha için Alexis Beka Beka ve Daler Kuzyaev'e teklifini yaptı.