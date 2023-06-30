Beşiktaş yeni sezon transfer çalışmalarını dört koldan sürdürüyor. Fotomaç'ın haberine göre, siyah-beyazlılar Rus ekibi Zenit'le sözleşmesi biten ve listenin ilk sırasında aldıkları yıldız futbolcu Daler Kuzyaev ile temasa geçti. Şenol Güneş'in de çok beğendiği Rus futbolcu için onay verdiği belirtildi. Güneş'in öncelik verdiği skorer orta saha transferi için düşünülen isimlerden biri de Daler Kuzyaev. Piyasa değeri 10 milyon euro olan Rus futbolcunun Zenit'le olan sözleşmesinin bitmesi büyük avantaj.

AVRUPA'YI İSTİYOR

Beşiktaş'a, Daler Kuzyaev transferi için iyi haberler de geldi. Rus basını, oyuncunun menajeri Alexei Safonov'un yaptığı açıklamaları örnek göstererek yaptığı haberde şu ifadeleri kullandı: "İspanya'da oynamayı hayal ediyordu ancak ne oraya ne de İtalya'ya gidebileceğini sanmam. Kuzyaev'in Türkiye'de oynayabileceğinden hiç şüphem yok. Zenit'te zaten kazanabileceği her şeyi kazandı. Avrupa'da yaşamak için yeni bir şeyler istiyordur. Türklerin ona sundukları, muhtemelen zihniyet olarak ona daha yakın.

Profesyonel kulüp kariyerinde 306 resmi maça çıkan Kuzyaev, bu periyotta rakip fileleri 24 kez havalandırırken, 34 de asist yaptı ve toplamda 58 gole direkt olarak katkı sağladı. Rus yıldız, Milli takımda da 46 maçta oynadı, 2 gol buldu.

ETKİLİ DRİPLİNGLERİ DİKKAT ÇEKİCİ

30 yaşındaki oyuncu, etkili driplingleri ve skorer oyunuyla dikkat çekiyor. Rus yıldız Daler Kuzyaev geçen yıl Zenit'te 35 maçta 5 gol, 7 asistle oynadı.

Şu anda boşta olan Daler Kuzyaev, kariyerine Avrupa'da mücadele eden ve aynı zamanda şampiyonluğa oynayan bir takımda devam etmek istiyor.