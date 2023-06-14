Kısa süre önce adı hızlı bir şekilde Beşiktaş'la anılmaya başlanan Atletico Madrid'yi Geoffrey Kondogbia için İspanyol basınından yeni iddialar geldi.
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Kondogbia ısrarı! İşte pazarlıkların detayları
Ön libero hattına takviye yapacak olan Beşiktaş'ın listesindeki isim Atletico Madridli Geoffrey Kondogbia. Tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlı ekip transferde ısrarını sürdürüyor. İşte Beşiktaş ile Atletico Madrid arasında geçen pazarlıkların detayları... | Beşiktaş haberleri
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 14.06.2023- 06:40
Fotomaç'ın Marca gazetesinden derlediği haberde, Atletico'nun kadrodan göndermek istediği 30 yaşındaki Afrikalı oyuncudan 5 milyon euro kazanmak istediğini yazarken "Ancak Beşiktaş sadece 2 milyon euro önerdi" ifadelerini kullandı.
Haberde İstanbul'da depremzedelere yardım için oynanan yardım maçında iki kulübün ilişkilerinin güçlendiğinin altı çizildi.