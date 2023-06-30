Beşiktaş transferde sessizliğini bozmaya hazırlanıyor. Yönetim, taraftarların 4 gözle beklediği transferler için geri sayıma başladı. Siyah beyazlılar; Ozan Tufan, Halil Dervişoğlu, Djiku ve Kuzyaev için tekliflerini güncelledi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Transferin sessiz takımlarından Beşiktaş'ta bayram sonrası büyük bir hareketliliğin yaşanması bekleniyor. Takvim'in haberine göre siyah-beyazlılar, daha önce de görüşmelerde bulunduğu 4 oyuncu için tekliflerini güncelledi. Beşiktaş Yönetimi'nin bayram sonrası yıldız oyunculara imza attırması bekleniyor. Siyah-Beyazlılar'da Teknik Direktör Şenol Güneş de transferlerin yeni sezon kampına yetişmesini istiyor. Beşiktaş savunma hattı için bonservisi elinde olan Ganalı stoper Alexander Djiku'ya yeni bir teklif yaptı.

HALİL'LE ANLAŞMA TAMAM

Yıldız oyuncunun son kararını kısa süre içinde vermesi bekleniyor. Orta saha transferinde şu an gündeminde olan futbolcular Zenit'ten 30 yaşındaki oyuncu Daler Kuzyaev ve Ozan Tufan. Beşiktaş, Ozan ile olan görüşmelerinde anlaşma zemini yakalarken, Hull City'le de temaslarına devam ediyor. Beşiktaş, forvet bölgesinde alternatif oluşturması için görüştüğü Halil Dervişoğlu ile büyük oranda anlaşma sağladı. Ancak kulübü Brendford ile görüşmeler sürüyor. Beşiktaş, İngiliz kulübüne yeni bir teklif sundu. 23 yaşındaki golcünün kulübüyle olan sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor.

2025'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

2022 yılında F.Bahçe'den 322 Hull City'ye 3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Ozan Tufan'ın İngiliz kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Ozan Tufan, 65 kez A Milli Takım formasını giydi.

Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Ozan Tufan kariyerinde 322 maçta forma giydi. 33 gol atarken 34 asist yaptı. Hull City'de 44 karşılaşmada görev aldı.