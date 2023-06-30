BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Rachid Ghezzal'dan transfer cevabı!

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Geride bıraktığımız sezonu sakatlıklarla geçiren Rachid Ghezzal konusunda dikkat çeken bir gelişme ortaya çıktı. Cezayirli futbolcuya Arap takımlarının ilgisi bu dönemde yoğunlaşırken Ghezzal'ın kararı ise belli oldu. İşte transfere dair son detaylar... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 30.06.2023- 09:18