Beşiktaş'ta geçen sezon sakatlığı nedeniyle formasına uzak kalan Ghezzal'a sürpriz bir teklif geldi.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Rachid Ghezzal'dan transfer cevabı!
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Geride bıraktığımız sezonu sakatlıklarla geçiren Rachid Ghezzal konusunda dikkat çeken bir gelişme ortaya çıktı. Cezayirli futbolcuya Arap takımlarının ilgisi bu dönemde yoğunlaşırken Ghezzal'ın kararı ise belli oldu. İşte transfere dair son detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 30.06.2023- 09:18
Beşiktaş'ta geçen sezon sakatlığı nedeniyle formasına uzak kalan Ghezzal'a sürpriz bir teklif geldi.
United'da yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre Al-Hilal oyuncunun menajeriyle temasa geçti.
Ghezzal'a cazip bir teklif yapılırken, oyuncu tercihini Beşiktaş'tan yana kullandı.