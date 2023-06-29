BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'da stoper krizi! 2 isimden de kötü haber

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Siyah-beyazlılarda transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. Savunma konusunda gündemde olan iki isimden de olumsuz haber geldi. İşte detaylar... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 29.06.2023- 10:55