Beşiktaş, transferde stoper bölgesine ağırlık verdi.
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Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 29.06.2023- 10:55
Beşiktaş, transferde stoper bölgesine ağırlık verdi.
Siyah-beyazlılar, Tayyip Talha Sanuç'un sakatlığı ve Wellinton'un ayrılması nedeniyle bu mevkiyi güçlendirmek istiyor.
Öte yandan Romain Saiss'in de takımdan gitmek istemesi nedeniyle arayışlar hızlandı.