Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor.
TRANSFER HABERİ - Dünya yıldızı için Beşiktaş'a büyük müjde! Bonservis bedeli...
Transfer harekatını sürdüren Beşiktaş'ta gözler hücum hattına çevrildi. Kadrosuna bir dünya yıldızı katmak isteyen siyah-beyazlı ekip, görüştüğü futbolcu için müjdeyi aldı. Oyuncunun kulübü, yıldız ismi satmak için bonservis beklentisini düşürdü. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ geçtiğimiz günlerde transfer harekatı hakkında önemli açıklamalar yapmıştı.
Kocadağ, "İspanya, İngiltere ve Almanya'da 10 numara oynayan bir oyuncu ile görüşmelerimiz sürüyor.