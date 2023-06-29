Beşiktaş, milli oyuncu Halil Dervişoğlu için Brentford'la görüşmelere devam ediyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal Halil Dervişoğlu için yeni bir teklif yapacak
SON DAKİKA SPOR HABERİ: Beşiktaş gelecek sezon santrfor konusunda geniş rotasyon istiyor. Buna göre siyah-beyazlılarda bir süredir gündemde olan Halil Dervişoğlu için sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte Beşiktaş ve Halil Dervişoğlu detayları... BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 29.06.2023- 16:25
Beşiktaş, milli oyuncu Halil Dervişoğlu için Brentford'la görüşmelere devam ediyor.
Milliyet'in haberine göre İngiliz kulübü, Beşiktaş'ın Halil'i bedelsiz transfer ederek sonraki olası satıştan yüzde 50 pay verme teklifini kabul etmemişti.
YENİ TEKLİF HAZIRLIĞI
Şenol Güneş'in kadrosunda görmek istediği oyuncudan vazgeçmeyen siyah-beyazlıların, Brentford'a yeni bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.