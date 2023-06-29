BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal Halil Dervişoğlu için yeni bir teklif yapacak

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal Halil Dervişoğlu için yeni bir teklif yapacak

SON DAKİKA SPOR HABERİ: Beşiktaş gelecek sezon santrfor konusunda geniş rotasyon istiyor. Buna göre siyah-beyazlılarda bir süredir gündemde olan Halil Dervişoğlu için sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte Beşiktaş ve Halil Dervişoğlu detayları... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 29.06.2023- 16:25