Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Jean Onana sadece bir yıl önce Lens'e geldi.
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Mehmet Cem Çakır| Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 28.06.2023- 13:19
Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Jean Onana sadece bir yıl önce Lens'e geldi.
Fransa basınında yer alan ve aspor.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre 23 yaşındaki orta saha oyuncusu gelecek sezon rotasyonda oynayacak bir rolü olması durumunda ayrılmak istiyor.