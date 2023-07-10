Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, transferde hareketli saatler yaşıyor. Siyah-beyazlıların geride bıraktığımız sezon öne çıkan isimlerinden olan Gedson Fernandes'e sürpriz bir talip çıktı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - İtalya'dan Gedson Fernandes'e kanca! Dev yıldızın yerine...
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Geride kalan sezonun ardından Beşiktaş, gelecek sezon için iddialı kadro kurmak istiyor. Transfer çalışmalarına başlayan siyah-beyazlı ekip için İtalya'dan flaş haber geldi. Çizme'den bir kulüp takımından ayrılacak yıldız futbolcu yerine Gedson Fernandes'i istiyor. İşte detaylar...
fotomac.com.tr'den Tuğçe Erginkoç'un Corriere dello Sport'tan aktardığı habere göre Lazio, takımın yıldızı Sergej Milinkovic-Savic'in Arabistan'dan gelen teklifi kabul etmesi üzerine arayışa girdi.
Haberde teknik direktör Sarri'nin, Milinkovic'in yerine Napoli forması giyen Zielinski'yi istediği ancak bu transferin gerçekleşme ihtimalinin düşük olduğundan bahsedildi.