BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - İtalya'dan Gedson Fernandes'e kanca! Dev yıldızın yerine...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Geride kalan sezonun ardından Beşiktaş, gelecek sezon için iddialı kadro kurmak istiyor. Transfer çalışmalarına başlayan siyah-beyazlı ekip için İtalya'dan flaş haber geldi. Çizme'den bir kulüp takımından ayrılacak yıldız futbolcu yerine Gedson Fernandes'i istiyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 10.07.2023- 15:10