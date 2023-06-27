TRANSFER HABERİ: Arsenal'in yıldızı Beşiktaş'a doğru! İngiliz basını bombayı patlattı

Transfer döneminin sessiz takımlarından biri olan Beşiktaş'ta, çalışmalar sürüyor. Gelecek sezon için savunma hattına takviye yapacak olan Kartal'ın, Daniel Amartey, Yerry Mina, Alexander Djiku ve Tormena gibi isimlerle görüşme halinde olduğu yazılmıştı. Ancak siyah beyazlıların gündemine Premier Lig devi Arsenal'de forma giyen flaş bir yıldız geldi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)