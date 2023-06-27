BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'ın Redmond teklifi belli oldu

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Siyah-beyazlılarda yeni sezon öncesi en büyük belirsizlik Redmond konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Yönetim, Şenol Güneş'in de yeni sezonda takımda olmasını istediği yıldız için yeni teklifini yaptı. İşte detaylar... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 27.06.2023- 14:07