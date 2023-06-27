Kara Kartal'ın geçen sezon başında İngiliz ekibi Southampton'dan kadrosuna kattığı Nathan Redmond'la 1 senelik sözleşme yapılmıştı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'ın Redmond teklifi belli oldu
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Siyah-beyazlılarda yeni sezon öncesi en büyük belirsizlik Redmond konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Yönetim, Şenol Güneş'in de yeni sezonda takımda olmasını istediği yıldız için yeni teklifini yaptı. İşte detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
Kara Kartal'ın geçen sezon başında İngiliz ekibi Southampton'dan kadrosuna kattığı Nathan Redmond'la 1 senelik sözleşme yapılmıştı.
Beşiktaş formasıyla 28 karşılaşmada süre alıp 6'şar gol ve asistlik performans ortaya koyan 29 yaşındaki hücumcu, geleceğiyle ilgili olarak henüz karar vermedi.
BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ
Fanatik'te yer alan haberde şu anda boşta bulunan İngiliz forvet, Beşiktaş'ın maaşını 1.5 milyon Euro'dan 1.8 milyon Euro'ya yükseltmesi önerisine olumlu bakıyor.